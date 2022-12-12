В Аргентине отреагировали на статью The Washington Post о нехватке темнокожих футболистов.

Материал под названием «Почему Аргентина не взяла больше темнокожих игроков на чемпионат мира?» был написан доцентом Техасского университета в Эль-Пасо Эрикой Эвардс, автором книги «Прятки на виду: темнокожие женщины, закон и создание «белой» Аргентинской Республики».

В ответ на заглавие статьи La Libertad Avanza, аргентинская популистская политическая коалиция правого толка, написала: «Потому что мы страна, а не фильм Disney».

Блогер DrossRotzank (22,7 млн подписчиков на YouTube), проживающий в Буэнос-Айресе, также прокомментировал статью в твиттере.

«Хочу сообщить автору, что Аргентина отменила рабство за 10 лет до США. Слушай, Эдвардс, а почему в сборной Сенегала нет белых игроков?

Ну и, как отметили многие, это футбольная команда, а не фильм Netflix...

Заодно приглашаю посетить Аргентину. Вас поразит то, как здорово относятся друг к другу мусульмане и евреи, чего в вашей стране не наблюдается. О, кстати, а еще у нас в школах не стреляют. И еда гораздо лучше», – написал блогер.

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