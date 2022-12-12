Судья Матеу Лаос больше не будет работать на ЧМ-2022. Он возвращается в Испанию

Судья Антонио Матеу Лаос больше не будет работать на ЧМ-2022.

Арбитр не получит назначений на оставшиеся 4 матча в турнире, он возвращается в Испанию.

Последним матчем Матеу Лаоса в Катаре был четвертьфинал между Аргентиной и Нидерландами (2:2, 4:3 по пен.), в котором он показал рекордные для ЧМ 15 карточек.

После игры представители обеих сборных выражали недовольство работой рефери.

Ранее на турнире Матеу Лаос обслуживал матчи группового этапа Катар – Сенегал (1:3) и Иран – США (0:1).

Три других испанских арбитра – Алехандро Эрнандес Эрнандес, и Рикардо де Бургос Бенгоэчеа – пока остаются на и могут получить назначения как видеоассистенты.

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