Лука Модрич: «Месси – отличный игрок. Хорватии будет очень сложно остановить его, но мы готовы»

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Люка Модрич высказался о Лионеле Месси перед игрой с Аргентиной на ЧМ-2022.

«Я хочу сыграть, но дело не в одном игроке. Конечно, Месси – отличный футболист. Нам будет очень сложно остановить его, но мы готовы. Мы сделаем максимум», – сказал полузащитник «Реала» и сборной Хорватии.

Хорватия и Аргентина сыграют завтра, 13 декабря. Матч начнется в 22:00 по московскому времени.

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