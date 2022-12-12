Лука Модрич: «Месси – отличный игрок. Хорватии будет очень сложно остановить его, но мы готовы»

Люка Модрич высказался о перед игрой с Аргентиной на .

«Я хочу сыграть, но дело не в одном игроке. Конечно, Месси – отличный футболист. Нам будет очень сложно остановить его, но мы готовы. Мы сделаем максимум», – сказал полузащитник и сборной Хорватии.

Хорватия и сыграют завтра, 13 декабря. Матч начнется в 22:00 по московскому времени.

Модрич с хорватами – в полуфинале ЧМ. Здесь все о его грандиозной карьере

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ