«Месси марадонит на этом ЧМ, он показывает суть футбола. Тот, кто не любит Лео, не любит футбол». Вальдано об аргентинце
Хорхе Вальдано оценил игру Лионеля Месси на ЧМ-2022.
«Месси показывает суть футбола. Он больше, чем когда-либо, связан с партнерами, он демонстрирует характер, который у него всегда был. Он марадонит на этом чемпионате мира.
Я – за Месси с первого дня, как увидел его. Месси демонстрирует гений на протяжении 20 лет. Тот, кто не любит Месси, не любит футбол», – сказал победитель ЧМ-1986 и бывший генеральный директор «Реала».
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