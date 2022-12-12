оценил игру на .

«Месси показывает суть футбола. Он больше, чем когда-либо, связан с партнерами, он демонстрирует характер, который у него всегда был. Он марадонит на этом чемпионате мира.

Я – за Месси с первого дня, как увидел его. Месси демонстрирует гений на протяжении 20 лет. Тот, кто не любит Месси, не любит футбол», – сказал победитель ЧМ-1986 и бывший генеральный директор «Реала».

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ