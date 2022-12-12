Загитова обошла Щербакову в голосовании «Комсомольской правды» за лучшую телеведущую 2022 года

Теги телевидение сборная России женское катание Алина Загитова Анна Щербакова Ледниковый период ледовые шоу Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Алина Загитова стала лучшей телеведущей 2022 года по версии читателей «Комсомольской правды».

Загитова получила 206 440 голосов (49,95%) и опередила другую олимпийскую чемпионку Анну Щербакову, которая набрала 179 089 (43,33%). Обе фигуристки работают ведущими шоу «Ледниковый период».

Третье место заняла Екатерина Стриженова с результатом 12 932 (3,13%). Оставшиеся голоса распределились между еще 15 номинантами.

Щербакова – теперь ведущая: вместо Гран-при – «Ледниковый период», золотое платье и интервью с Медведевой

Хрусталев затроллил Загитову прямо в эфире после ее оговорки – Алина явно поняла издевку, судя по ее лицу в этот момент

Работа Загитовой с микрофоном – 🤦‍♂️. Впрочем, есть важный нюанс в ее защиту

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