Загитова обошла Щербакову в голосовании «Комсомольской правды» за лучшую телеведущую 2022 года

Олимпийская чемпионка Алина Загитова стала лучшей телеведущей 2022 года по версии читателей «Комсомольской правды».

Загитова получила 206 440 голосов (49,95%) и опередила другую олимпийскую чемпионку Анну Щербакову, которая набрала 179 089 (43,33%). Обе фигуристки работают ведущими шоу «Ледниковый период».

Третье место заняла Екатерина Стриженова с результатом 12 932 (3,13%). Оставшиеся голоса распределились между еще 15 номинантами.

Щербакова – теперь ведущая: вместо Гран-при – «Ледниковый период», золотое платье и интервью с Медведевой

Хрусталев затроллил Загитову прямо в эфире после ее оговорки – Алина явно поняла издевку, судя по ее лицу в этот момент

Работа Загитовой с микрофоном – 🤦‍♂️. Впрочем, есть важный нюанс в ее защиту