Хавбек Нидерландов Ланг о злорадстве аргентинцев: «Вот почему они не выиграют ЧМ. Празднуйте друг с другом, но не ведите себя так»

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Полузащитник сборной Нидерландов Ноа Ланг недоволен поведением аргентинских игроков.

Южноамериканская команда обыграла европейскую в 1/4 финала ЧМ-2022 (2:2, пен. 4:3). По ходу матча между игроками произошло несколько стычек. Испанский арбитр Антонио Матеу Лаос показал 15 карточек в матче – это рекорд чемпионатов мира.

После победного удара Лаутаро Мартинеса с точки некоторые игроки аргентинцев эмоционально отпраздновали победу перед игроками Нидерландов. Защитник Николас Отаменди корчил рожи сопернику, хавбеки Анхель Ди Мария и Алексис Мак Аллистер и защитник Гонсало Монтьель также злорадствовали.

«Они играли жестко, очень жестко.

Они только что выиграли, так что вперед, празднуйте друг с другом. Но не ведите себя так. Вот почему Аргентина не выиграет чемпионат мира», – сказал Ланг в интервью Het Laatste Nieuws.

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