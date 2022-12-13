Панарин сделал передачу в 6-м матче кряду. У него 6+29 в 30 играх

Форвард сделал голевую передачу в матче чемпионата с «Нью-Джерси» (4:3 ОТ).

На 63-й минуте россиянин ассистировал Филипу Хитилу, забившему победный гол.

Панарин набрал очки (0+10) в 6-й игре подряд, продлив безголевую серию до 7 матчей.

Всего в 30 играх сезона на его счету 35 (6+29) баллов.

Сегодня за 19:47 (2:31 – в большинстве) у нападающего 1 бросок в створ ворот, 2 хита, 3 потери шайбы, полезность – «0».