Министр спорта Франции надела джемпер с радужными полосками на матч с Англией в поддержку прав человека

Теги Сборная Англии по футболу Сборная Франции по футболу ЧМ-2022 ЛГБТ Политика Эммануэль Макрон дискриминация Амели Удеа-Кастера Футбол

Министр спорта Франции провела акцию в Катаре в поддержку прав человека.

Амели Удеа-Кастера пришла в джемпере с радужными полосками на матч 1/4 финала между сборными Франции и Англии (2:1).

Она сделала это, потому что «привержена делу защиты прав человека», как объяснила сама министр в интервью France Info.

Этот символический жест был согласован с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

«В субботу был Международный день ​​прав человека. Я сделала это без агрессии по отношению к Катару, который является нашим партнером», – добавила министр.

По ее словам, власти Катара были предупреждены об этой акции.

Фото: lequipe.fr

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные