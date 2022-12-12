Министр спорта Франции надела джемпер с радужными полосками на матч с Англией в поддержку прав человека

Министр спорта Франции провела акцию в Катаре в поддержку прав человека.

Амели Удеа-Кастера пришла в джемпере с радужными полосками на матч 1/4 финала между сборными Франции и (2:1).

Она сделала это, потому что «привержена делу защиты прав человека», как объяснила сама министр в интервью France Info.

Этот символический жест был согласован с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

«В субботу был Международный день ​​прав человека. Я сделала это без агрессии по отношению к Катару, который является нашим партнером», – добавила министр.

По ее словам, власти Катара были предупреждены об этой акции.

Фото: lequipe.fr

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