Министр спорта Франции надела джемпер с радужными полосками на матч с Англией в поддержку прав человека
Министр спорта Франции провела акцию в Катаре в поддержку прав человека.
Амели Удеа-Кастера пришла в джемпере с радужными полосками на матч 1/4 финала между сборными Франции и Англии (2:1).
Она сделала это, потому что «привержена делу защиты прав человека», как объяснила сама министр в интервью France Info.
Этот символический жест был согласован с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
«В субботу был Международный день прав человека. Я сделала это без агрессии по отношению к Катару, который является нашим партнером», – добавила министр.
По ее словам, власти Катара были предупреждены об этой акции.
Фото: lequipe.fr
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