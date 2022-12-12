Судьи Фраппар, Тюрпен и Оливер больше не будут работать на ЧМ-2022

Судьи Майкл Оливер, и закончили работу на ЧМ-2022.

Как пишет «Спорт-Экспресс», эти арбитры вместе с испанцем Матеу Лаосом вошли во вторую группу судей, которых судейский комитет ФИФА отправил из Катара домой.

На первый полуфинал, в котором встретятся Аргентина и Хорватия, назначена бригада во главе с итальянцем Даниэле Орсато.

Основными кандидатами на судейство второго полуфинала, в котором встретятся Франция и Марокко, а также финала чемпионата мира остаются поляк Шимон Марчиняк, голландец Данни Маккели и мексиканец Сесар Рамос.

Оливер отработал три матча на – Япония – Коста-Рика (0:1), Саудовская Аравия – Мексика (1:2) и Хорватия – Бразилия (1:1, по пен. 4:2).

Фраппар судила Коста-Рика – Германия (2:4) и стала первой женщиной, которая была главным арбитром на чемпионате мира.

Тюрпен работал на играх Уругвай – Южная Корея (0:0), Эквадор – Сенегал (1:2) и Бразилия – Южная Корея (4:1).

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