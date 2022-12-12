Щербакова номинирована на премию ISU Skating Awards (РИА Новости)

Теги сборная России ISU женское катание Анна Щербакова ISU Skating Awards Фигурное катание

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова номинирована на премию ISU Skating Awards-2023.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) включил Щербакову в промо-ролик премии. На данный момент российские фигуристы отстранены от международных соревнований.

Ожидается, что фигуристка поборется за награду в категории Most Valuable Skater («Самый ценный фигурист») и будет единственным представителем России на премии.

Церемония вручения ISU Skating Awards состоится 5 февраля 2023 года.

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