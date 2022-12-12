Щербакова номинирована на премию ISU Skating Awards (РИА Новости)

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова номинирована на премию ISU Skating Awards-2023.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) включил Щербакову в промо-ролик премии. На данный момент российские фигуристы отстранены от международных соревнований.

Ожидается, что фигуристка поборется за награду в категории Most Valuable Skater («Самый ценный фигурист») и будет единственным представителем России на премии.

Церемония вручения ISU Skating Awards состоится 5 февраля 2023 года.