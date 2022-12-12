Роналдо: «Я был бы счастлив, если бы Месси выиграл ЧМ, но, как бразилец, не был бы рад победе Аргентины»
Роналдо заявил, что будет рад победе Лионеля Месси на чемпионате мира.
«Я был бы счастлив, если бы Месси выиграл чемпионат мира, но, как бразилец, не был бы рад, если бы выиграла Аргентина.
Мы все этого заслуживаем. Футбол – это играть и побеждать. Никто ничего тебе не даст просто так – ни за твою историю, ни за что-либо еще.
Конечно, у него есть возможности. Аргентина не играет в отличный футбол, но у них есть невероятное желание победить, все они много бегают вместе, они все агрессивны...
Кроме того, у них есть Месси, который действует очень решительно в штрафной площади. Лично я был бы рад за него, если бы он его выиграл», – сказал бывший нападающий сборной Бразилии.
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