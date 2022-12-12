Александр Жулин: «Щербаковой не дадут выиграть премию ISU, потому что она из России»
Заслуженный тренер России Александр Жулин оценил шансы олимпийской чемпионки Анны Щербаковой получить премию ISU Skating Awards.
Сообщалось, что Щербакова будет представлена в номинации «Самый ценный фигурист». Церемония вручения пройдет 5 февраля 2023 года.
«Очень приятно. Значит, еще какие-то российские приоритеты сохраняются. Не знаю по поводу заслуг, но в текущей ситуации это радует», – цитирует Жулина «Р-Спорт».
«Анна достойный человек! Единственное – ей не дадут выиграть премию ISU, потому что она из России. Боюсь, шансов у нее мало. Но тот факт, что ее включили в номинанты, уже хорошо», – сказал Жулин «СЭ».
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