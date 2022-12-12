Губерниев о победе Загитовой в голосовании за лучшую ведущую: «Всем ведущим нужно поучиться у Алины. Что-то делаете не так, дорогие мои!»

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на победу Алины Загитовой в голосовании читателей «Комсомольской правды» за лучшую телеведущую 2022 года.

«Прекрасно! Алина действительно лучшая телеведущая по версии читателей газеты «Комсомольская правда». Мне остается только аплодировать.

Все не зря! Тем более Загитова не первый год признается лучшей. Это торжество профессионализма и любви зрителей.

Хочу сказать Марии Ситтель, Екатерине Андреевой, Марине Кравец, Яне Чуриковой и Яне Батыршиной, Ольге Васюковой и Марии Орзул – всем ведущим нужно поучиться у Загитовой.

Это огромный успех Алины. Уважаемые коллеги, вы уступили в этом вопросе. Что-то делаете не так, дорогие мои!» – сказал Губерниев.

Дмитрий Губерниев: «На месте Загитовой вместо боксерских тренировок выбрал бы занятия по технике речи и мастерству эфирного выступления»

Хрусталев затроллил Загитову прямо в эфире после ее оговорки – Алина явно поняла издевку, судя по ее лицу в этот момент