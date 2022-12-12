Тарасова о призыве США допустить россиян к Олимпиаде: «Лучше участвовать под нейтральным флагом, чем не участвовать совсем»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила призыв главы Олимпийского комитета США Сюзанны Лайонс допустить российских спортсменов к Олимпийским играм.

При этом Лайонс считает, что россияне должны выступать в нейтральном статусе.

«Честно сказать, от Олимпийского комитета США не ожидала услышать таких заявлений.

Пусть будет так. Лучше участвовать под нейтральным флагом, чем не участвовать совсем», – цитирует Тарасову Sport24.

«Надо спросить у американцев, почему они так сказали. Хорошо, что это заявление сделано. Почему надо отказываться от выступлений под нейтральным флагом? Остальное само придет.

Пусть наши федерации занимаются тем, чтобы мы поехали с флагом. Это наше дело – заниматься флагом, но уж точно не американское», – приводит слова Тарасовой «Р-Спорт».

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