«Ювентус» на 9 очков отстает от лидирующей «Аталанты» после 16 туров Серии А
Отставание «Ювентуса» от лидеров Серии А продолжает расти.
Команда Тиаго Мотты сегодня разделила очки с «Венецией» – 2:2. В предыдущих трех турах тоже были ничьи: с «Болоньей» (2:2), «Лечче» (1:1) и «Миланом» (0:0).
За 16 туров туринцы набрали 28 очков и идут на шестом месте. До лидирующей «Аталанты» – 9 баллов, до идущего вторым «Наполи» – 7.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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