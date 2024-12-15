«Ювентус» на 9 очков отстает от лидирующей «Аталанты» после 16 туров Серии А

Отставание «Ювентуса» от лидеров Серии А продолжает расти.

Команда Тиаго Мотты сегодня разделила очки с «Венецией» – 2:2. В предыдущих трех турах тоже были ничьи: с «Болоньей» (2:2), «Лечче» (1:1) и «Миланом » (0:0).

За 16 туров туринцы набрали 28 очков и идут на шестом месте. До лидирующей «Аталанты» – 9 баллов, до идущего вторым «Наполи » – 7.