«Локомотив» сделал предложение «Крыльям» по Пиняеву, Глушенкову и Ежову

хочет приобрести трех футболистов .

Как сообщает «Чемпионат», московский клуб сделал самарцам предложение по трансферу трех игроков – , и .

Отмечается, что в контрактах каждого из игроков прописана сумма отступных.

18-летний Пиняев сыграл 11 матчей в текущем сезоне Мир РПЛ, забил 3 мяча и сделал 1 результативную передачу.

В активе 23-летнего Глушенкова 5 голов и 5 результативных передач в 16 играх чемпионата.

25-летний Ежов провел 13 игр в сезоне, забив 3 мяча и отметившись 3 голевыми передачами.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ