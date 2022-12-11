«Локомотив» сделал предложение «Крыльям» по Пиняеву, Глушенкову и Ежову

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«Локомотив» хочет приобрести трех футболистов «Крыльев Советов».

Как сообщает «Чемпионат», московский клуб сделал самарцам предложение по трансферу трех игроков – Сергея Пиняева, Максима Глушенкова и Романа Ежова.

Отмечается, что в контрактах каждого из игроков прописана сумма отступных.

18-летний Пиняев сыграл 11 матчей в текущем сезоне Мир РПЛ, забил 3 мяча и сделал 1 результативную передачу.

В активе 23-летнего Глушенкова 5 голов и 5 результативных передач в 16 играх чемпионата.

25-летний Ежов провел 13 игр в сезоне, забив 3 мяча и отметившись 3 голевыми передачами.

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