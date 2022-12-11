Никишин выиграл конкурс капитанов на Фонбет Матче Звезд КХЛ

выиграл конкурс капитанов на Фонбет Матче Звезд КХЛ.

В конкурсе принимали участие четыре капитана сборных дивизионов – ( , дивизион Тарасова), ( , дивизион Чернышева), Александр Никишин (СКА, дивизион Боброва) и ( , дивизион Харламова).

Игроки выполняли 5 заданий подряд – поразить ворота верхом с ходу, поразить мини-ворота любой передачей, поразить мини-ворота подкидкой через небольшой бортик, поразить ворота рикошетом от борта с дальней дистанции и отправить шайбу навесом в корзину, установленную в площади ворот.

Для каждого задания давалось 3 попытки: в случае выполнения задания с первой он получал 3 очка, со второй – 2, с третьей – 1, и за невыполнение задачи – 0 очков.

Никишин набрал 10 очков за 43 секунды и был объявлен победителем.