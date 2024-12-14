«Реал», «Челси», «Интер» и «Арсенал» сделали запросы по защитнику «Палмейраса» Рейсу. Мадридцы проявляют наибольший интерес
18-летний защитник «Палмейраса» привлек внимание европейских топ-клубов.
Goal утверждает, что в последнее время «Арсенал», «Челси», «Реал» и «Интер» обратились к посредникам с целью получения первичной информации о Виторе Рейсе. При этом официальных предложений пока не было.
Сообщается, что мадридцы проявляют наибольший интерес к бразильскому футболисту. Они наводили справки еще в середине года.
При этом «Палмейрас» не планирует продавать Рейса и верит, что тот может и дальше развиваться в составе нынешней команды.
Статистику защитника можно изучить здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Goal
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