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«Реал», «Челси», «Интер» и «Арсенал» сделали запросы по защитнику «Палмейраса» Рейсу. Мадридцы проявляют наибольший интерес

18-летний защитник «Палмейраса» привлек внимание европейских топ-клубов.

Goal утверждает, что в последнее время «Арсенал», «Челси», «Реал» и «Интер» обратились к посредникам с целью получения первичной информации о Виторе Рейсе. При этом официальных предложений пока не было.

Сообщается, что мадридцы проявляют наибольший интерес к бразильскому футболисту. Они наводили справки еще в середине года.

При этом «Палмейрас» не планирует продавать Рейса и верит, что тот может и дальше развиваться в составе нынешней команды.

Статистику защитника можно изучить здесь.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Goal
Витор Рейс
logoРеал Мадрид
logoИнтер
logoПалмейрас
logoЛа Лига
logoАрсенал
logoсерия А Италия
возможные трансферы
logoвысшая лига Бразилия
logoпремьер-лига Англия
logoЧелси
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