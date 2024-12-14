«Реал», «Челси», «Интер» и «Арсенал» сделали запросы по защитнику «Палмейраса» Рейсу. Мадридцы проявляют наибольший интерес

18-летний защитник «Палмейраса» привлек внимание европейских топ-клубов.

Goal утверждает, что в последнее время «Арсенал », «Челси », «Реал » и «Интер » обратились к посредникам с целью получения первичной информации о Виторе Рейсе. При этом официальных предложений пока не было.

Сообщается, что мадридцы проявляют наибольший интерес к бразильскому футболисту. Они наводили справки еще в середине года.

При этом «Палмейрас » не планирует продавать Рейса и верит, что тот может и дальше развиваться в составе нынешней команды.

Статистику защитника можно изучить здесь .