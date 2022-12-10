Кубок России. Большой масс-старт. Сливко, Каплина, Носкова, Казакевич, Гореева, Куклина, Шевченко, Алимбекова пробегут гонку

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11 декабря в Тюмени на третьем этапе Кубка России по биатлону пройдет большой масс-старт у женщин. 

PARI Кубок России-2022/23 по биатлону

3-й этап

Тюмень

Женщины

Большой масс-старт

Начало – 12:05 по московскому времени. Прямая трансляция – на «Матч ТВ».

Старт-лист

1. Виктория Сливко 

2. Елизавета Каплина

3. Екатерина Носкова 

4. Ирина Казакевич

5. Тамара Дербушева

6. Анастасия Гореева

7. Наталья Гербулова

8. Лариса Куклина

9. Алина Кудисова...

14. Анастасия Шевченко

15. Полина Плюснина...

21. Полина Шевнина...

25. Анастасия Егорова

26. Динара Алимбекова (Беларусь) 

27. Ирина Кручинкина (Беларусь)...

30. Елена Кручинкина (Беларусь)...

40. Екатерина Бех 

Полный состав участниц можно посмотреть здесь. 

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