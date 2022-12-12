Овечкин забил 797-й гол в НХЛ, поразив пустые ворота в 3-й игре кряду. До Хоу – 4 шайбы, до Гретцки – 97

Капитан забил гол в матче с «Виннипегом» (5:2) на 58-й минуте.

Россиянин забросил 797-ю шайбу в регулярных чемпионатах и по-прежнему занимает 3-е место среди лучших снайперов в истории лиги. Впереди только (894) и (801).

Овечкин забил в пустые ворота в третьей игре подряд, на этом отрезке у него 4 таких гола.

Всего в 1304 играх за карьеру в НХЛ на счету Овечкина 1440 (797+643) очков.

В 30 матчах текущего сезона форвард набрал 30 (17+13) баллов.