Овечкин забил 797-й гол в НХЛ, поразив пустые ворота в 3-й игре кряду. До Хоу – 4 шайбы, до Гретцки – 97
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забил гол в матче с «Виннипегом» (5:2) на 58-й минуте.
Россиянин забросил 797-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и по-прежнему занимает 3-е место среди лучших снайперов в истории лиги. Впереди только Уэйн Гретцки (894) и Горди Хоу (801).
Овечкин забил в пустые ворота в третьей игре подряд, на этом отрезке у него 4 таких гола.
Всего в 1304 играх за карьеру в НХЛ на счету Овечкина 1440 (797+643) очков.
В 30 матчах текущего сезона форвард набрал 30 (17+13) баллов.
Комментарии