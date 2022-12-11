Фонбет Матч Звезд КХЛ. Финал. Дивизион Боброва сыграет с дивизионом Харламова

Сегодня состоятся решающие матчи в рамках Фонбет Матча Звезд .

В финале команда дивизиона Боброва сыграет с дивизионом Харламова. Дивизионы Тарасова и Чернышева поспорят за 3-е место.

Матчи проходят в формате «3 на 3» и состоят из двух периодов по 10 минут.

Фонбет Матч Звезд КХЛ

Челябинск

Матч за 3-е место

Дивизион Чернышева – Дивизион Тарасова – 13:15

Дивизион Чернышева: Кареев, Аликин – Береглазов, Т.Мерфи, Шулак – Лихачев, Толчинский, Конов, Хмелевски, Шаров, Бракко.

Дивизион Тарасова: Колосов, Исаев – Пресс, Нестеров, Миронов – Йип, Вовченко, Шалунов, Пинчук, Демидов, Рашевский.

Финал

Дивизион Боброва – Дивизион Харламова – 14:15

Дивизион Боброва: Рыбар, Дорожко – Никишин, Савиков, Федотов, Жуков – Яшкин, Хайруллин, Кручинин, Жафяров, Алтыбармакян.

Дивизион Харламова: Бобков, Проскуряков – Яковлев, Телегин, Трямкин – Канцеров, Голышев, Порядин, Сафонов, Бурдасов, Голдобин.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.