Большунов – Устюгову: «Ну что, мешки сегодня обыграли олимпийского чемпиона? Сначала сделали его чемпионом, а теперь обыграли»

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам шутливо прокомментировал свою победу в коньковой «разделке» на этапе Кубка России в Чусовом.

Сергей Устюгов, накануне победивший в спринте, занял 7-е место.

«Ну что, мешки сегодня обыграли олимпийского чемпиона? Сначала мешки сделали его чемпионом, а теперь обыграли. Все отлично. Гонка прошла здорово», – сказал Большунов.

«Сергей хоть и с региональной командой готовится, но тоже сборник, тоже получает зарплату. Также сейчас нет большой разницы: готовиться в сборной команде или в региональной команде.

Так что я бы не позволял себе таких высказываний, как Сергей. Видимо, его это все задевает, но я не думаю, что стоит так реагировать.

К этому старту он, похоже, готовился лучше, чем к Олимпийским играм и к чемпионатам мира, потому что там он был никакой. А теперь его задели слова, и он решил подготовиться именно к этому старту», – добавил он.

Сергей Устюгов: «Летом меня некоторые называли мешком. Сегодня я выиграл у сборной России!»

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