19-летний Гюлер – самый молодой игрок «Реала» в XXI веке с двумя ассистами в матче Ла Лиги

Арда Гюлер установил возрастной рекорд в «Реале».

Полузащитник отдал две голевые передачи в матче 17-го тура Ла Лиги против «Райо Вальекано» – на Федерико Вальверде и Родриго (3:3, второй тайм).

Гюлер сделал это в 19 лет и 293 дня и стал самым молодым игроком «Реала» в XXI веке с двумя ассистами в матче чемпионата.