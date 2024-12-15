19-летний Гюлер – самый молодой игрок «Реала» в XXI веке с двумя ассистами в матче Ла Лиги
Арда Гюлер установил возрастной рекорд в «Реале».
Полузащитник отдал две голевые передачи в матче 17-го тура Ла Лиги против «Райо Вальекано» – на Федерико Вальверде и Родриго (3:3, второй тайм).
Гюлер сделал это в 19 лет и 293 дня и стал самым молодым игроком «Реала» в XXI веке с двумя ассистами в матче чемпионата.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Opta
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