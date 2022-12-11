«Баварии» потребуется заплатить «Монако», чтобы вернуть Нюбеля из аренды. Ливакович и Кейлор Навас – альтернативные варианты (Ran)

начала переговоры с о возвращении .

Мюнхенский клуб заинтересовался досрочным возвращением вратаря из аренды в связи с травмой Мануэля Нойера.

«Бавария» и французская команда ведут первоначальные переговоры, причем мюнхенцам потребуется заплатить, чтобы вернуть Нюбеля в свой состав.

На счету 26-летнего голкипера 6 сухих матчей из 15 в Лиге 1 в этом сезоне, он пропустил 21 гол.

В качестве альтернативных вариантов «Бавария» рассматривает возможность приобретения голкипера сборной Хорватии и «Динамо» Загреб или их «ПСЖ». Вариант с трансфером костариканца маловероятен, так как парижане вряд ли захотят усилять соперника по 1/8 финала Лиги чемпионов.

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