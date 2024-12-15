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Анчелотти о падении Винисиуса в штрафной «Райо»: «Пенальти очевидный»

Карло Анчелотти убежден, что «Реал» должен был бить пенальти.

На 76-й минуте матча 17-го тура Ла Лиги (3:3) вингер Винисиус Жуниор оказался на газоне после контакта с ногой футболиста «Райо Вальекано». Следует отметить, что бразильца коснулся и Джуд Беллингем, тоже боровшийся за мяч. Главный судья Хуан Мартинес Мунуэра не стал назначать одиннадцатиметровый.

«После просмотра повтора пенальти кажется мне совершенно очевидным», – отметил главный тренер «Реала».

Также Анчелотти объяснил, почему не выпустил Винисиуса с первой минуты. Вингер вышел лишь на 63-й.

– Потому что он провел 90 минут в прошлой игре [10 декабря]. Он хорошо сыграл.

– Убедите Винисиуса меньше протестовать на поле.

– Я не хочу этого касаться, – сказал итальянец.

Винисиус получил желтую за споры с судьей – он хотел карточку для соперника. Вингер «Реала» пропустит матч с «Севильей» в Ла Лиге

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: As
logoВинисиус Жуниор
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Хуан Мартинес Мунуэра
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