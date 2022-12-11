Единая лига ВТБ. УНИКС примет «Зенит», «Нижний Новгород» сыграет дома с «Енисеем»

Теги результаты УНИКС Зенит Енисей БК Пари Нижний Новгород Единая лига ВТБ Баскетбол

В воскресенье, 11 декабря, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоятся два матча.

Занимающий второе место в таблице УНИКС примет в Казани петербургский «Зенит», который идет на третьем. «Нижний Новгород» сыграет дома с «Енисеем» из Красноярска.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Пари Нижний Новгород – Енисей
Дата проведения
11 декабря, 15.00, «КРК Нагорный»
Онлайн матча

УНИКС – Зенит
Дата проведения
11 декабря, 18.00, «Баскет-холл»
Онлайн матча

Положение команд: ЦСКА – 15-0, УНИКС – 13-2, Зенит – 12-2, МБА – 10-5, Локомотив-Кубань – 9-6, Нижний Новгород – 8-7, Самара – 6-9, Парма – 5-10, Автодор – 5-10, Енисей – 3-12, Астана – 1-12, Минск – 1-13.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

💥 Бриттни Грайнер провела в российской тюрьме 293 дня. Ее обменяли на «торговца смертью» Виктора Бута

УНИКС закрыл Милутинова, но упустил «+14» и проиграл матч года ЦСКА

ЦСКА имени Сарумана, великие камбэки и огненный Суприм. Итоги ноября в Единой Лиге от Рахона

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные