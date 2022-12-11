Единая лига ВТБ. УНИКС примет «Зенит», «Нижний Новгород» сыграет дома с «Енисеем»
В воскресенье, 11 декабря, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоятся два матча.
Занимающий второе место в таблице УНИКС примет в Казани петербургский «Зенит», который идет на третьем. «Нижний Новгород» сыграет дома с «Енисеем» из Красноярска.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 11 декабря, 15.00, «КРК Нагорный»
- Дата проведения
- 11 декабря, 18.00, «Баскет-холл»
Положение команд: ЦСКА – 15-0, УНИКС – 13-2, Зенит – 12-2, МБА – 10-5, Локомотив-Кубань – 9-6, Нижний Новгород – 8-7, Самара – 6-9, Парма – 5-10, Автодор – 5-10, Енисей – 3-12, Астана – 1-12, Минск – 1-13.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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