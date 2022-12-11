Единая лига ВТБ. УНИКС примет «Зенит», «Нижний Новгород» сыграет дома с «Енисеем»

В воскресенье, 11 декабря, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоятся два матча.

Занимающий второе место в таблице УНИКС примет в Казани петербургский «Зенит», который идет на третьем. «Нижний Новгород» сыграет дома с из Красноярска.

лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: ЦСКА – 15-0, УНИКС – 13-2, – 12-2, МБА – 10-5, – 9-6, Нижний Новгород – 8-7, – 6-9, Парма – 5-10, Автодор – 5-10, Енисей – 3-12, Астана – 1-12, Минск – 1-13.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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