Форвард Португалии Рамуш интересен «МЮ», «ПСЖ», «Баварии», «Ювентусу». «Бенфика» хочет 120 млн – это отступные

Названы отступные в контракте форварда сборной Португалии Гонсалу Рамуша.

21-летний форвард заменил Криштиану Роналду в стартовом составе в матче 1/8 финала ЧМ-2022 против Швейцарии (6:1) и стал автором первого и пока единственного хет-трика на турнире.

По информации Jornal de Notícias, «Бенфика» не собирается продавать Рамуша в зимнее трансферное окно.

Речь может идти лишь о трансфере за 120 миллионов евро – именно такая сумма отступных прописана в контракте футболиста и лиссабонского клуба. При этом прошлым летом готова была обсуждать его продажу за 40 миллионов.

Утверждается, что за Рамушем следят , , , , и .

Рамуш забил 9 голов в 11 матчах чемпионата в этом сезоне. Его подробная статистика выступлений доступна здесь.

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