«Спартак» не делал «Крыльям» предложений по Пиняеву (Metaratings.ru)

Теги Спартак Крылья Советов премьер-лига Россия возможные трансферы Сергей Пиняев Пол Эшуорт Футбол

«Крылья Советов» не получали от «Спартака» предложений по Сергею Пиняеву.

По данным Metaratings.ru, московский клуб не делал самарцам предложений о трансфере 18-летнего вингера.

В октябре источник сообщал, что спортивный директор красно-белых Пол Эшуорт отказался от идеи приобретения Пиняева после анализа данных. Кроме того, атаку в клубе считают укомплектованной – во второй части сезона в строй должны вернуться Виктор Мозес и Кейта Бальде.

Ранее утверждалось, что «Спартак» предложил за Пиняева более 5 млн евро, включая агентскую комиссию.

Перед этим стало известно, что «Локомотив» сделал предложение «Крыльям» по Пиняеву и еще двум игрокам, но самарцы отказали.

Пиняев в нынешнем сезоне провел 11 матчей в Мир РПЛ, забил 3 гола и отдал одну результативную передачу. Его статистика – здесь.

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