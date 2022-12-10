Лыжи. Кубок России. Степанова, Смирнова, Прокофьева, Истомина, Фалеева, Баранова выступят в коньковой «разделке» на 10 км

Теги результаты лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Мария Гущина Кубок России Алиса Жамбалова Лидия Горбунова (Дуркина) Яна Кирпиченко Мария Истомина Екатерина Смирнова Христина Мацокина Анна Грухвина Алена Баранова Анастасия Фалеева Вероника Степанова Анастасия Прокофьева (Рыгалина) Алена Перевозчикова Лыжи

11 декабря в Чусовом на третьем этапе Кубка России по лыжным гонкам пройдет женская гонка свободным стилем на 10 км с раздельным стартом. 

Кубок России-2022/23 по лыжным гонкам

3-й этап

Чусовой

Женщины

Свободный стиль, 10 км

Начало – 9.00 по московскому времени

Старт-лист 

32. Христина Мацокина 

42. Яна Кирпиченко 

47. Алена Перевозчикова 

49. Мария Гущина 

51. Анна Грухвина 

54. Алена Баранова

55. Лидия Горбунова 

56. Алиса Жамбалова 

57. Диана Артемьева 

58. Анастасия Фалеева 

59. Мария Истомина

62. Анастасия Прокофьева 

63. Вероника Степанова

64. Екатерина Смирнова

Полный состав участниц можно посмотреть здесь. 

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