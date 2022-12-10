Лыжи. Кубок России. Степанова, Смирнова, Прокофьева, Истомина, Фалеева, Баранова выступят в коньковой «разделке» на 10 км

11 декабря в Чусовом на третьем этапе Кубка России по лыжным гонкам пройдет женская гонка свободным стилем на 10 км с раздельным стартом.

Кубок России-2022/23 по лыжным гонкам

3-й этап

Чусовой

Женщины

Свободный стиль, 10 км

Начало – 9.00 по московскому времени

Старт-лист

32.

42.

47. Алена Перевозчикова

49.

51.

54. Алена Баранова

55.

56.

57. Диана Артемьева

58.

59.

62.

63.

64.

Полный состав участниц можно посмотреть здесь.