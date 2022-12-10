Лыжи. Кубок России. Степанова, Смирнова, Прокофьева, Истомина, Фалеева, Баранова выступят в коньковой «разделке» на 10 км
11 декабря в Чусовом на третьем этапе Кубка России по лыжным гонкам пройдет женская гонка свободным стилем на 10 км с раздельным стартом.
Кубок России-2022/23 по лыжным гонкам
3-й этап
Чусовой
Женщины
Свободный стиль, 10 км
Начало – 9.00 по московскому времени
Старт-лист
42. Яна Кирпиченко
47. Алена Перевозчикова
49. Мария Гущина
51. Анна Грухвина
54. Алена Баранова
55. Лидия Горбунова
56. Алиса Жамбалова
57. Диана Артемьева
59. Мария Истомина
Полный состав участниц можно посмотреть здесь.
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