Представлен мяч на полуфиналы и финал ЧМ-2022
ФИФА представила мяч на полуфиналы и финал ЧМ-2022.
Мяч получил название Al Hilm, что в переводе с арабского означает «Мечта».
Дизайн мяча выполнен на текстурированной золотой основе с тонким треугольным узором. Он вдохновлен сверкающими пустынями, окружающими Доху, цветом трофея чемпионата мира и узором флага Катара.
В 1/2 финала Аргентина сыграет с Хорватией, Франция – с Марокко.
Фото: fifa.com
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