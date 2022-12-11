Представлен мяч на полуфиналы и финал ЧМ-2022

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ФИФА представила мяч на полуфиналы и финал ЧМ-2022

Мяч получил название Al Hilm, что в переводе с арабского означает «Мечта».

Дизайн мяча выполнен на текстурированной золотой основе с тонким треугольным узором. Он вдохновлен сверкающими пустынями, окружающими Доху, цветом трофея чемпионата мира и узором флага Катара.

В 1/2 финала Аргентина сыграет с Хорватией, Франция – с Марокко.

Фото: fifa.com

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