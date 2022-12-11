Мандрыкин о Путине: «Запомнился масштабом личности. Это в ауре проявлялось. Рядом с ним чувствуешь себя особенно»

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Вениамин Мандрыкин отметил ауру Владимира Путина.

– После победы в Кубке УЕФА вы ездили на встречу с Путиным. Игроков как-то особенно готовили к встрече?

– Нет, просто пригласили. Путин запомнился масштабом личности. Понятное дело, президент.

Это даже не в словах проявлялось, а в ауре. Необъяснимо, но рядом с ним чувствуешь себя особенно, – сказал бывший вратарь ЦСКА.

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