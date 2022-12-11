Мандрыкин о Путине: «Запомнился масштабом личности. Это в ауре проявлялось. Рядом с ним чувствуешь себя особенно»

отметил ауру .

– После победы в Кубке УЕФА вы ездили на встречу с Путиным. Игроков как-то особенно готовили к встрече?

– Нет, просто пригласили. Путин запомнился масштабом личности. Понятное дело, президент.

Это даже не в словах проявлялось, а в ауре. Необъяснимо, но рядом с ним чувствуешь себя особенно, – сказал бывший вратарь .

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ