Марио Фернандес будет играть за бразильский «Интернасьональ»
Стало известно, где продолжит карьеру Марио Фернандес.
Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил, что возобновивший карьеру защитник будет играть за бразильский «Интернасьонал».
«По Марио ситуация следующая – он возобновляет карьеру в бразильском «Интернасьонале». Мы не стали возражать и препятствовать с учетом его желания быть сейчас с женой и недавно родившимся сыном. Ближайший год он проведет в Бразилии. Что будет через год – покажет время.
Наверное, с юридической точки зрения это не совсем уместная формулировка, но можно сказать, что мы не без грусти, но поддержали и благословили Марио на это решение. Ведь мы говорим о наших исключительных семейных отношениях, основанных на обещаниях и принципах», – сказал Брейдо.
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