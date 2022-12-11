Марио Фернандес будет играть за бразильский «Интернасьональ»

Стало известно, где продолжит карьеру .

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил, что возобновивший карьеру защитник будет играть за бразильский .

«По Марио ситуация следующая – он возобновляет карьеру в бразильском «Интернасьонале». Мы не стали возражать и препятствовать с учетом его желания быть сейчас с женой и недавно родившимся сыном. Ближайший год он проведет в Бразилии. Что будет через год – покажет время.

Наверное, с юридической точки зрения это не совсем уместная формулировка, но можно сказать, что мы не без грусти, но поддержали и благословили Марио на это решение. Ведь мы говорим о наших исключительных семейных отношениях, основанных на обещаниях и принципах», – сказал Брейдо.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ