«Ман Сити» предложил более 100 млн евро за Гвардиола, «Челси» – 95 млн, «МЮ» – 90 млн (Foot Mercarto)

Три клуба АПЛ сделали крупные предложения по защитнику «Лейпцига» .

По данным Foot Mercato, предлагает более 100 млн евро с учетом бонусов и процент от перепродажи, предложил около 95 млн, – порядка 90 млн.

«Бавария» тоже интересуется Гвардиолом и собирается встретиться с агентом футболиста сборной . «Реал» и «Барселона» проявляют интерес, но сомневаются из-за цены. «Ливерпуль» и «ПСЖ» пока не проявляли интерес к Гвардиолу.

Напомним, «Лейпциг» полтора года назад купил хорвата у загребского «Динамо» за 19 млн евро.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ