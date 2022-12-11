«Ман Сити» предложил более 100 млн евро за Гвардиола, «Челси» – 95 млн, «МЮ» – 90 млн (Foot Mercarto)

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Три клуба АПЛ сделали крупные предложения по защитнику «Лейпцига» Йошко Гвардиолу.

По данным Foot Mercato, «Манчестер Сити» предлагает более 100 млн евро с учетом бонусов и процент от перепродажи, «Челси» предложил около 95 млн, «Манчестер Юнайтед» – порядка 90 млн.

«Бавария» тоже интересуется Гвардиолом и собирается встретиться с агентом футболиста сборной Хорватии. «Реал» и «Барселона» проявляют интерес, но сомневаются из-за цены. «Ливерпуль» и «ПСЖ» пока не проявляли интерес к Гвардиолу.

Напомним, «Лейпциг» полтора года назад купил хорвата у загребского «Динамо» за 19 млн евро.

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