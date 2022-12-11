Далич о Месси: «Нечего бояться, если Хорватия повторит то, что сделала против Бразилии»

высказался о Лео Месси перед игрой с Аргентиной в полуфинале .

«Нам нужно будет обороняться против Месси, но мы не будем использовать индивидуальную опеку. Мы не делали этого и в предыдущей игре [с Бразилией]. Мы знаем, как много он бегает, как он любит работать с мячом. Ключевым аспектом при обороне станет дисциплина. Если мы сможем повторить то, что сделали против Бразилии, нам нечего бояться.

Мы проведем детальный анализ игры Аргентины, потому что до этого мы не особо концентрировались на них. Месси – все еще главный игрок этой сборной. Он отлично играет и ведет эту сборную за собой. Еще у них есть молодые талантливые игроки, они выглядят очень опасно

Но Аргентина показала, что у нее есть проблемы, потому что в матче с Нидерландами они вели 2:0, а закончилось все счетом 2:2 и серией пенальти. От нас зависит, покажем ли мы свой лучший футбол и войдем ли в игру сконцентрированными на 100 процентов», – сказал тренер сборной .

Аргентина и Хорватия сыграют в полуфинале ЧМ-2022 послезавтра, 13 декабря. Матч начнется в 22:00 по московскому времени.

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