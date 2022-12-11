Месси – 1-й в рейтинге фаворитов приза лучшему игроку ЧМ-2022 от Goal.com, Мбаппе – 2-й, Гризманн – 3-й, Ливакович – 4-й

Сайт Goal.com обновил рейтинг претендентов на приз лучшему игроку ЧМ-2022.

В нем, как и в предыдущей версии рейтинга, лидирует нападающий сборной Аргентины и «ПСЖ» Лионель Месси. Форвард сборной Франции и «ПСЖ» Килиан Мбаппе остался на второй строчке. Нападающий сборной Франции и «Атлетико» Антуан Гризманн поднялся на третье место.

10 претендентов на приз лучшему игроку по версии Goal.com:

1. Лионель Месси (Аргентина / «ПСЖ»);

2. (Франция / «ПСЖ»);

3. Антуан Гризманн (Франция / «Атлетико»);

4. Доминик Ливакович (Хорватия / «Динамо» Загреб);

5. Ашраф Хакими (Марокко / «ПСЖ»);

6. Бруну Фернандеш (Португалия / «Манчестер Юнайтед»);

7. Софьян Амрабат (Марокко / «Фиорентина»);

8. Ришарлисон (Бразилия / «Тоттенхэм»);

9. Коди Гакпо (Нидерланды / ПСВ);

10. Джуд Беллингем (Англия / «Боруссия» Дортмунд»).

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