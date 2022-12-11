Месси – 1-й в рейтинге фаворитов приза лучшему игроку ЧМ-2022 от Goal.com, Мбаппе – 2-й, Гризманн – 3-й, Ливакович – 4-й
Сайт Goal.com обновил рейтинг претендентов на приз лучшему игроку ЧМ-2022.
В нем, как и в предыдущей версии рейтинга, лидирует нападающий сборной Аргентины и «ПСЖ» Лионель Месси. Форвард сборной Франции и «ПСЖ» Килиан Мбаппе остался на второй строчке. Нападающий сборной Франции и «Атлетико» Антуан Гризманн поднялся на третье место.
10 претендентов на приз лучшему игроку ЧМ-2022 по версии Goal.com:
1. Лионель Месси (Аргентина / «ПСЖ»);
2. Килиан Мбаппе (Франция / «ПСЖ»);
3. Антуан Гризманн (Франция / «Атлетико»);
4. Доминик Ливакович (Хорватия / «Динамо» Загреб);
5. Ашраф Хакими (Марокко / «ПСЖ»);
6. Бруну Фернандеш (Португалия / «Манчестер Юнайтед»);
7. Софьян Амрабат (Марокко / «Фиорентина»);
8. Ришарлисон (Бразилия / «Тоттенхэм»);
9. Коди Гакпо (Нидерланды / ПСВ);
10. Джуд Беллингем (Англия / «Боруссия» Дортмунд»).
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