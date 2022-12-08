НФЛ. 14-я неделя. «Лас-Вегас» сыграет с «Рэмс», «Джетс» встретятся с «Баффало» и другие матчи

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Со 9 по 13 декабря пройдут матчи 14-й недели сезона НФЛ. «Лас-Вегас» сыграет с «Рэмс», «Джетс» встретятся с «Баффало».

Национальная футбольная лига

Регулярный чемпионат

14-я неделя

9 декабря

Лас-ВегасЛос-Анджелес Рэмс – 4.15

 

11 декабря

Нью-Йорк ДжетсБаффало – 21.00

 

КливлендЦинциннати - 21.00

 

ХьюстонДаллас – 21.00

 

МиннесотаДетройт – 21.00

 

ФиладельфияНью-Йорк Джайентс – 21.00

 

БалтиморПиттсбург – 21.00

 

КаролинаАтланта – 21.00

 

ДжэксонвиллТеннесси - 21.00

 

12 декабря

МайамиЛос-Анджелес Чарджерс – 0.05

 

КаролинаСиэтл – 0.25

 

Тампа-БэйСан-Франциско – 0.25

 

Канзас-СитиДенвер – 4.20

 

13 декабря

Нью-ИнглендАризона – 4.15

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Полное расписание NFL (НФЛ) на сезон-2022/2023

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