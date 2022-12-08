НФЛ. 14-я неделя. «Лас-Вегас» сыграет с «Рэмс», «Джетс» встретятся с «Баффало» и другие матчи
Со 9 по 13 декабря пройдут матчи 14-й недели сезона НФЛ. «Лас-Вегас» сыграет с «Рэмс», «Джетс» встретятся с «Баффало».
Регулярный чемпионат
14-я неделя
9 декабря
Лас-Вегас – Лос-Анджелес Рэмс – 4.15
11 декабря
Нью-Йорк Джетс – Баффало – 21.00
Кливленд – Цинциннати - 21.00
Хьюстон – Даллас – 21.00
Миннесота – Детройт – 21.00
Филадельфия – Нью-Йорк Джайентс – 21.00
Балтимор – Питтсбург – 21.00
Каролина – Атланта – 21.00
Джэксонвилл – Теннесси - 21.00
12 декабря
Майами – Лос-Анджелес Чарджерс – 0.05
Каролина – Сиэтл – 0.25
Тампа-Бэй – Сан-Франциско – 0.25
Канзас-Сити – Денвер – 4.20
13 декабря
Нью-Ингленд – Аризона – 4.15
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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