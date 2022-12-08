НФЛ. 14-я неделя. «Лас-Вегас» сыграет с «Рэмс», «Джетс» встретятся с «Баффало» и другие матчи

Со 9 по 13 декабря пройдут матчи 14-й недели сезона НФЛ. «Лас-Вегас» сыграет с «Рэмс», «Джетс» встретятся с .

Национальная футбольная лига

Регулярный чемпионат

14-я неделя

9 декабря

– – 4.15

11 декабря

– - 21.00

– – 21.00

– – 21.00

– – 21.00

– – 21.00

– – 21.00

– - 21.00

12 декабря

– – 0.05

– – 0.25

– – 4.20

13 декабря

– – 4.15

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Полное расписание NFL (НФЛ) на сезон-2022/2023