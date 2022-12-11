Роналду забрал вещи из раздевалки «МЮ» еще до выхода в эфир скандального интервью Моргану

планировал уход из «МЮ» еще до скандального интервью Пирсу Моргану.

37-летний португалец раскритиковал клуб, обвинил главного тренера Эрика тен Хага в неуважении, а затем уехал в сборную Португалии перед ЧМ-2022. Вскоре «МЮ» объявил о расторжении контракта с нападающим.

Интервью вышло в двух частях 16 и 17 ноября. По информации The Athletic, еще до его появления в эфире и даже до отъезда в сборную 13 ноября Роналду забрал вещи из раздевалки на базе в Каррингтоне.

Что касается переговоров о расторжении контракта, то Роналду не настаивал ни на чем необоснованном.

Кроме того, иногда включает в контракты с сотрудниками пункты, которые ограничивают их будущие рабочие места, чтобы соперники не переманивали персонал в течение первых шести месяцев после ухода. Однако в случае с Роналду этого не было – он может присоединиться к любому клубу.

Кто такой Пирс Морган, которому Роналду доверяет большие интервью? 14 лет назад называл Криштиану избалованным ребенком и ныряльщиком

Не уважает тен Хага, чувствует зависть Руни из-за внешности, Рангник – не тренер. Эпохальное интервью Роналду

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ