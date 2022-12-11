74 человека арестованы после столкновений фанатов сборных Марокко и Франции с полицией в Париже
74 человека арестованы после столкновений фанатов сборных Марокко и Франции с полицией.
Болельщики праздновали выход своих команд в полуфинал ЧМ-2022 на Елисейских полях в Париже и провоцировали беспорядки. Люди разбивали витрины магазинов и вступали в стычки с полицейскими. Полиции пришлось применить слезоточивый газ.
По данным BFMTV, в результате беспорядков арестованы 74 человека.
Напомним, Франция сыграет с Марокко в полуфинале ЧМ-2022.
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