74 человека арестованы после столкновений фанатов сборных Марокко и Франции с полицией в Париже

74 человека арестованы после столкновений фанатов сборных Марокко и с полицией.

Болельщики праздновали выход своих команд в полуфинал ЧМ-2022 на Елисейских полях в Париже и провоцировали беспорядки. Люди разбивали витрины магазинов и вступали в стычки с полицейскими. Полиции пришлось применить слезоточивый газ.

По данным BFMTV, в результате беспорядков арестованы 74 человека.

Напомним, Франция сыграет с в полуфинале .

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