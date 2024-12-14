Абаскаль посетил матч «Дубай Юнайтед» Промеса в ОАЭ

Гильермо Абаскаль посетил матч Квинси Промеса в ОАЭ.

«Дубай Юнайтед» Промеса победил «Фуджайру» со счетом 5:3 в матче Первого дивизиона. Нидерландский нападающий отметился голом.

Как стало известно «Матч ТВ », на игре присутствовал бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль . Испанский тренер покинул «Спартак » весной.

В начале июля московский клуб объявил, что контракт с Промесом истек. В марте вингер «Спартака» был задержан в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов.

Напомним, суд в Амстердаме заочно осудил Промеса на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также футболист был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.