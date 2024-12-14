Абаскаль посетил матч «Дубай Юнайтед» Промеса в ОАЭ
Гильермо Абаскаль посетил матч Квинси Промеса в ОАЭ.
«Дубай Юнайтед» Промеса победил «Фуджайру» со счетом 5:3 в матче Первого дивизиона. Нидерландский нападающий отметился голом.
Как стало известно «Матч ТВ», на игре присутствовал бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль. Испанский тренер покинул «Спартак» весной.
В начале июля московский клуб объявил, что контракт с Промесом истек. В марте вингер «Спартака» был задержан в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов.
Напомним, суд в Амстердаме заочно осудил Промеса на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также футболист был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
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