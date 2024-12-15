Гюлер сделал 2 ассиста в игре с «Райо». У хавбека «Реала» 1+2 в двух последних матчах в Ла Лиге

Арда Гюлер сделал результативное действие во 2-м матче Ла Лиги подряд за «Реал».

Полузащитник «Реала » в первом тайме ассистировал Федерико Вальверде в матче 17-го тура против «Райо Вальекано », а во втором – Родриго. Оба гола были забиты дальними ударами.

В прошлой игре чемпионата Гюлер отметился голом в ворота «Жироны» (3:0).

Всего на счету игрока сборной Турции 1 гол и 3 голевые передачи в 13 играх Ла Лиги .

Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.