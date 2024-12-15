Гюлер сделал 2 ассиста в игре с «Райо». У хавбека «Реала» 1+2 в двух последних матчах в Ла Лиге
Арда Гюлер сделал результативное действие во 2-м матче Ла Лиги подряд за «Реал».
Полузащитник «Реала» в первом тайме ассистировал Федерико Вальверде в матче 17-го тура против «Райо Вальекано», а во втором – Родриго. Оба гола были забиты дальними ударами.
В прошлой игре чемпионата Гюлер отметился голом в ворота «Жироны» (3:0).
Всего на счету игрока сборной Турции 1 гол и 3 голевые передачи в 13 играх Ла Лиги.
Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
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