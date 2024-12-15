Дьокереш забил 61-й гол в 2024 году. Роналду стал лучшим бомбардиром 2023-го с 54 мячами
Виктор Дьокереш продолжает укреплять статус лучшего бомбардира 2024 года.
Нападающий «Спортинга» в 14-м туре чемпионата Португалии поразил ворота «Боавишты». Это произошло на 23-й минуте.
Теперь на счету футболиста сборной Швеции 61 гол с начала календарного года. Это уже на 7 мячей большей, чем у Криштиану Роналду в 2023-м, когда португалец стал лучшим бомбардиром.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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