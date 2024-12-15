Дьокереш забил 61-й гол в 2024 году. Роналду стал лучшим бомбардиром 2023-го с 54 мячами

Виктор Дьокереш продолжает укреплять статус лучшего бомбардира 2024 года.

Нападающий «Спортинга » в 14-м туре чемпионата Португалии поразил ворота «Боавишты». Это произошло на 23-й минуте.

Теперь на счету футболиста сборной Швеции 61 гол с начала календарного года. Это уже на 7 мячей большей, чем у Криштиану Роналду в 2023-м, когда португалец стал лучшим бомбардиром.

Подробно со статистикой Дьокереша можно ознакомиться здесь .