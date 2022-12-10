Лыжи. Кубок России. Большунов, Устюгов, Якимушкин, Спицов, Мальцев, Червоткин пробегут коньковую «разделку» на 15 км
11 декабря в Чусовом на третьем этапе Кубка России по лыжным гонкам пройдет мужская гонка свободным стилем на 15 км с раздельным стартом.
Кубок России-2022/23 по лыжным гонкам
3-й этап
Чусовой
Мужчины
Свободный стиль, 15 км
Начало – 10.30 по московскому времени
Старт-лист
8. Денис Филимонов
14. Глеб Ретивых
20. Сергей Устюгов
30. Сергей Ардашев
34. Андрей Собакарев
35. Илья Семиков
36. Иван Якимушкин
38. Илья Порошкин
39. Артем Мальцев
40. Денис Спицов
Полный состав участников можно посмотреть здесь.
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