Лыжи. Кубок России. Большунов, Устюгов, Якимушкин, Спицов, Мальцев, Червоткин пробегут коньковую «разделку» на 15 км

11 декабря в Чусовом на третьем этапе Кубка России по лыжным гонкам пройдет мужская гонка свободным стилем на 15 км с раздельным стартом.

Кубок России-2022/23 по лыжным гонкам

3-й этап

Чусовой

Мужчины

Свободный стиль, 15 км

Начало – 10.30 по московскому времени

Старт-лист

8. Денис Филимонов

14.

20.

30.

31.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

Полный состав участников можно посмотреть здесь.