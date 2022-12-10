Лыжи. Кубок России. Большунов, Устюгов, Якимушкин, Спицов, Мальцев, Червоткин пробегут коньковую «разделку» на 15 км

Теги результаты лыжные гонки Глеб Ретивых Кубок России Сергей Устюгов Артем Мальцев Алексей Червоткин Андрей Мельниченко Илья Семиков Денис Спицов Иван Якимушкин Александр Большунов Андрей Собакарев Сергей Ардашев Илья Порошкин Денис Филимонов Лыжи

11 декабря в Чусовом на третьем этапе Кубка России по лыжным гонкам пройдет мужская гонка свободным стилем на 15 км с раздельным стартом. 

Кубок России-2022/23 по лыжным гонкам

3-й этап

Чусовой

Мужчины

Свободный стиль, 15 км

Начало – 10.30 по московскому времени

Старт-лист 

8. Денис Филимонов

14. Глеб Ретивых 

20. Сергей Устюгов 

30. Сергей Ардашев 

31. Алексей Червоткин 

34. Андрей Собакарев 

35. Илья Семиков 

36. Иван Якимушкин 

37. Андрей Мельниченко 

38. Илья Порошкин 

39. Артем Мальцев 

40. Денис Спицов

41. Александр Большунов 

Полный состав участников можно посмотреть здесь. 

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