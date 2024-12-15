У «Реала» худший результат при Анчелотти после 17 игр в Ла Лиге – 37 очков

«Реал» при Карло Анчелотти еще никогда не набирал так мало очков в Ла Лиге.

Сегодня действующие чемпионы Испании сыграли вничью с «Райо Вальекано » – 3:3.

После 17 матчей в Ла Лиге мадридцы набрали 37 очков. Прежде на этом этапе сезона при Анчелотти меньше 41 балла у них еще не бывало.

Лучший же результат под руководством итальянского тренера – 42 очка в 17 матчах. Он был достигнут трижды.