У «Реала» худший результат при Анчелотти после 17 игр в Ла Лиге – 37 очков
«Реал» при Карло Анчелотти еще никогда не набирал так мало очков в Ла Лиге.
Сегодня действующие чемпионы Испании сыграли вничью с «Райо Вальекано» – 3:3.
После 17 матчей в Ла Лиге мадридцы набрали 37 очков. Прежде на этом этапе сезона при Анчелотти меньше 41 балла у них еще не бывало.
Лучший же результат под руководством итальянского тренера – 42 очка в 17 матчах. Он был достигнут трижды.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Педро Мартина
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем