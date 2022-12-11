Летом Роналду можно было подписать на 80 тысяч фунтов в неделю. «МЮ» был готов платить основную часть 450-тысячной зарплаты, но все клубы отказались

«Манчестер Юнайтед» готов был отпустить летом на заманчивых условиях.

В начале сезона-2022/23 клуб был готов платить часть зарплаты 37-летнего форварда, если бы он нашел себе новую команду.

Как сообщает The Athletic, после поражения от «Брентфорда» со счетом 0:4 в августе главный тренер Эрик тен Хаг выступал за продажу футболиста.

Однако никому из клубов, которым предлагали подписать Криштиану, а их было несколько, он не был нужен, несмотря на то, что платить надо было бы лишь 80 тысяч фунтов в неделю – намного меньше недельной зарплаты Роналду в «МЮ», которая составляла около 450 000 фунтов.

В итоге нападающий остался в «Юнайтед», забил всего 3 гола за первую часть сезона, конфликтовал с тен Хагом, дал скандальное интервью перед стартом ЧМ-2022 и добился расторжения контракта с клубом.

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