Книга Гиннеса не зарегистрирует рекорд Журавеля по посещению всех игр ЧМ-2022: «Мы прекратили дела с Россией на неопределенный срок»

Книга рекордов Гиннеса не зачтет рекорд по посещению всех матчей .

Перед турниром стало известно о желании Журавеля поприсутствовать на всех матчах ЧМ-2022 и стать первым человеком в мире, кому это удастся. Комментатору осталось посетить два полуфинала, матч за бронзу и финал.

«К сожалению, после тщательного рассмотрения вашей заявки с членами нашей исследовательской группы мы вынуждены ответить, что не можем принять ваше предложение в качестве титула для Книги рекордов Гиннеса.

Книга рекордов Гиннеса прекратила все дела с Россией и Беларусью на неопределенный срок. Таким образом, мы не можем принять этот рекорд», – говорится в сообщении.

«Это, конечно, плохая новость, но не смертельная. Не будет записи в книге, но будут впечатления на всю жизнь. Ну и были видео, которые вы можете посмотреть. И будут еще», – заявил Журавель.

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