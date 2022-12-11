Марио Фернандес возобновил игровую карьеру. Он проведет год в Бразилии

Марио Фернандес объявил о возобновлении карьеры игрока.

«Привет, друзья! Я вновь хочу поблагодарить ЦСКА за теплоту и уважение, которое клуб всегда проявлял ко мне. Также я благодарю клуб за то, что дал мне возможность провести еще один год в Бразилии. В течение 2023 года я буду играть в футбол здесь.

Также я хочу поблагодарить руководство клуба и всех в России за любовь, теплоту и уважение, проявленные ко мне. Я крепко обнимаю вас всех и всегда буду с вами на трибунах среди наших болельщиков – поддерживать наш ЦСКА!» – сказал Фернандес в видео, опубликованном ЦСКА.

В мае Фернандес приостановил контракт с ЦСКА. Тогда футболист попросил клуб дать ему возможность вернуться в Бразилию по личным причинам. Договор между игроком и клубом расторгнут не был.

Марио Фернандес приостанавливает карьеру: «Чувствую огромное изнеможение. Вернусь, если позже пойму, что есть силы помочь ЦСКА»

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ