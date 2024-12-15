У «Реала» 1 победа в 5 последних играх против «Райо Вальекано»
«Реал» лишь один раз обыграл «Райо Вальекано» за последние два года.
Сегодня команды Карло Анчелотти и Иньиго Переса разделили очки в 17-м туре Ла Лиги – 3:3.
Начиная с 7 ноября 2022 года «Реал» и «Райо Вальекано» встречались пять раз. Сперва они обменялись победами, а затем трижды подряд сыграли вничью.
«Реал» выиграл 1 из 3 последних матчей в Ла Лиге и отстает от «Барселоны» на 1 очко
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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