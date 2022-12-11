«41 год – расцвет жизни». Сестра Роналду намекнула, что Криштиану сыграет на ЧМ-2026

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу ЧМ-2022 ЧМ-2026 соцсети Катя Авейру Футбол

Сестра Криштиану Роналду намекнула, что он сыграет на ЧМ-2026.

«41 год – это расцвет жизни», – написала Катя Авейру в сторис инстаграма.

«Мы проиграли чемпионат мира, когда кучка крыс праздновала победу над Швейцарией как победу над Роналду... В сборной нет клубов. Сборная – это страна. Но, к сожалению, в Португалии этот урок до сих пор не выучили», – добавила девушка.

Во время ЧМ-2026 Роналду будет 41 год.

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