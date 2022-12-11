Винисиус после вылета с ЧМ: «Бразилия покорит мир в 2026-м, запомните это»

высказался после вылета Бразилии с .

покинула турнир на стадии 1/4 финала, уступив в серии пенальти (1:1, по пен. 2:4).

«Я плакал на поле, я плакал в раздевалке, я плакал в одиночестве в самолете, я плакал, когда добрался до дома, и я буду плакать всякий раз, когда буду думать о том, как близки мы были... Худший день в моей жизни, без сомнений. Я так расстроен.

Я несколько раз писал и удалял этот текст. Словами не описать разочарование, но слезы остаются. Улыбка ушла. Мне нужно время, чтобы найти ее вновь.

Но я люблю футбол, и он даст мне новые возможности вернуть Бразилию туда, где она заслуживает находиться, – на вершину.

Планы Бога куда масштабнее наших. Мы вернемся сильнее, чем когда-либо.

Бразилия, тысяча извинений. Мы провалились в важный момент и подвели вас. Извините... Спасибо вам за любовь и поддержку. Вы, ребята, были просто супер! Бразилия покорит мир в 2026 году, запомните это», – написал вингер и сборной Бразилии.

Черная полоса Бразилии – пять ЧМ без медалей. Впервые в истории

Я прожил этот сумасшедший день с бразильцами. Начинали танцами с пивом, закончили – рыданиями

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