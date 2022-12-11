Столкновения фанатов Франции и Марокко с полицией произошли в Париже. Полицейские применили слезоточивый газ

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В Париже произошли столкновения фанатов сборных Марокко и Франции с полицией.

Фанаты праздновали выход своих команд в полуфинал ЧМ-2022 на Елисейских полях в Париже и провоцировали беспорядки. Сообщается, что тысячи фанатов заполнили знаменитую парижскую улицу после победы Марокко над Португалией, а после успеха Франции в матче с Англией к ним присоединились новые болельщики. 

Люди разбивали витрины магазинов и вступали в стычки с полицейскими. Полиции пришлось применить слезоточивый газ.

Напомним, Франция сыграет с Марокко в полуфинале ЧМ-2022. 

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