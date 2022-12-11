Столкновения фанатов Франции и Марокко с полицией произошли в Париже. Полицейские применили слезоточивый газ

В Париже произошли столкновения фанатов сборных и с полицией.

Фанаты праздновали выход своих команд в полуфинал на Елисейских полях в Париже и провоцировали беспорядки. Сообщается, что тысячи фанатов заполнили знаменитую парижскую улицу после победы Марокко над Португалией, а после успеха Франции в матче с Англией к ним присоединились новые болельщики.

Люди разбивали витрины магазинов и вступали в стычки с полицейскими. Полиции пришлось применить слезоточивый газ.

Напомним, Франция сыграет с Марокко в полуфинале ЧМ-2022.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ